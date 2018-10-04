» فوربس": مؤسس شركة "أمازون" الأغنى في أمريكا

تصدر "جيف بيزوس" مؤسس شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية، قائمة "فوربس" لأغنى (400) رجل أعمال أمريكي، بثروة بلغت 160 مليار دولار.



ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، الأربعاء، قائمتها لأغنى (400) شخص في الولايات المتحدة الأميركية لعام (2017).

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، الأربعاء، قائمتها لأغنى (400) شخص في الولايات المتحدة الأميركية لعام (2017).

وجاء مؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس"، في المرتبة الثانية لأول مرة منذ 24 عاما بثروة قدرها 97 مليار دولار، بعد أن أزاحه عن المرتبة الأولى مالك "أمازون".

وجاء مؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس"، في المرتبة الثانية لأول مرة منذ 24 عاما بثروة قدرها 97 مليار دولار، بعد أن أزاحه عن المرتبة الأولى مالك "أمازون".