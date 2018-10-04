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الكشف عن حجم الأموال التي تلقاها الأهلي من "آل شيخ"

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الخطيب وتركي
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كشفت مذكرة صادرة عن إدارة الرقابة والمعايير بوزارة الشباب عن حجم التبرعات التي تلقاها النادي الأهلي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودي وآخرين خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المذكرة الموقعة من بهاء الدين حنفي رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالوزارة إن تلك التبرعات التي بلغ إجماليها 119.119.15 مليون جنيه قد دخلت النادي دون الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة وأخذ موافقتها، موضحة أن المبلغ عبارة عن (4.855000 مليون دولار ومبلغ 7 ملايين ريال).
وأشارت إلى أن المادة 21 من القرار 605 لسنة 2017بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية تقول( فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط النادي، لايجوز للنادي أن يتلقى أموالا تحت أي مسمى أو يقوم بتحويل شيء من أمواله إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشباب).
وأضافت المذكرة "بتاريخ 5-9-2018 قام النادي بمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة من أجل الحصول على موافقة على قبول التبرعات المالية".. " ولما كان طلب النادي في مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاحقًا من أجل الموافقة على قبول التبرعات المذكورة سابقًا وإزالة أسباب المخالفة، الأمر الذي لا ينطوي عليه أية أضرار مالية بشأن تلك التبرعات تستوجب المسائلة، لاسيما وأن هذه التبرعات تم اتخاذ كافة الإجراءات المالية والمحاسبية واجبة الاتباع من قبل النادي".
وطالب رئيس الإدارة المركزية في مذكرته بمنح الموافقة اللاحقة على طلب النادي، مع التنبيه على النادي الأهلي بعدم تكرار ذلك مستقبلا.


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