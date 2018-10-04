القنصلية السعودية باسنطبول: هذا ما حدث لخاشقجي

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جمال خاشقجي

كشفت وكالة الأنباء السعودية عن موقف قنصلية بلادها في اسطنبول من اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي ، مؤكدة أن الأخير خرج من القنصلية بالفعل قبل اختفائه .

وقالت القنصلية السعودية باسطنبول إنها تتابع وتنسق مع السلطات المحلية التركية الشقيقة لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية" حسب الوكالة الرسمية السعودية .

وكان إبراهيم قالن - المتحدث باسم الرئاسة التركية - أكد في تصريحات سابقة إن بلاده تراقب قضية اختفاء جمال خاشقجي .

وأشار في تصريحات نقلتها قناة "تي ري تي" التركية إن المعلومات المتوافرة لديهم أن خاشقجي لم يخرج من قنصلية بلاده حتى لحظة إطلاقه التصريح.



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