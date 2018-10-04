بعد مصرع مصري و زوجته بسبب "شاحن" .. كيف تحمي نفسك؟

04 أكتوبر 2018 - 08:49 ص

لقي مصري و زوجته مصرعهما وأصيب أطفالهما على خلفية حريق وقع بسبب شاحن موبايل .



وأمس لقيت عائلة في الإمارات مكونة من 8 أفراد مصرعهم بسبب "انفجار شاحن"، قصتان أثارتا ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقل الرواد موضوعات كثيرة غير موثقة عن أضرار ترك "الموبايل" في "الشاحن" لساعات طويلة.

فيما يلي، بعض الإرشادات التي يجب عليك اتباعها عند استخدام الشاحن، بحسب ما جاء في موقع BBC هيئة الإذاعة البريطانية.

1- ارتفاع درجة حرارة البطارية:

يضع كثير من الأشخاص هواتفهم، طوال النهار في درجة حرارة مرتفعة، سواء كان في الشمس، أو بجانب الأجهزة المنزلية، تلك الخطوة تعمل على رفع درجة حرارة البطارية.

كما أن استخدام شاحن غير أصلي، أو غير مناسب للجهاز المستخدم، أيضًا يساعد على ارتفاع حرارة البطارية، وبالتالي من اللمكن أن يؤدي إلى إنفجارها.

2- شراء شاحن من مصدر موثوق:

من أهم الإرشادات التي يجب التأكد منها، شراء الشاحن من مصدره الأصلي، للتأكد من تواجد شروط السلامة على العبوة، وفي حالة حدوث إصابات يمكن اللجوء إلى الشركة التابعة له.

وهناك بعض التعليمات عليك معرفتها قبل شراء الشاحن وهى:

1- شراء شواحن من مصدرها الأصلي.

2- اتبع تعليمات الشركة المصنعة.

3- الاتصال بالشركة المصنعة مباشرة إذا كنت في شك في المنتج، واستبداله.

- 4 عدم وضع الهاتف بجانبك خاصة وقت النوم، يفضل تركه بعيدًا عن السرير بمسافات، ومراقبته.

5- عدم تركه على سطح قابل للاشتعال، لعدم زيادة فرصة انتشار الماس الكهربائي.

كيف تتجنب أضراره؟