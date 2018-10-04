  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر09:38 ص
بحث متقدم
لواء سابق يكشف هذا الأمر عن" خاشقجي"

لواء سابق يكشف هذا الأمر عن" خاشقجي"

الدولار

سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه

الأسرة المصرية بالكويت

بعد مصرع مصري و زوجته بسبب "شاحن" .. كيف تحمي نفسك؟

خاشقجي

القنصلية السعودية باسنطبول: هذا ما حدث لخاشقجي

المتهمان

اعترافات المتهم بإلقاء جثة عشيقته عقب وفاتها أثناء العلاقة المحرمة

مبروك عطية

كنت بهزر .. المرأة حرة في ارتداء النقاب

فاروق الفيشاوي

سر غضب أحمد الفيشاوي من والده عقب إعلان إصابته بالسرطان

الخطيب وتركي

الكشف عن حجم الأموال التي تلقاها الأهلي من "آل شيخ"

الجنيه والدولار

ماذا قال أكبر بنك استثمار في العالم عن الجنيه؟

ترامب

جهاز الخدمة السرية يكشف معلومة خطيرة عن "ترامب"

الكشف عن أضرار خطيرة للفياجرا

الصفحة الأخيرة

الفياجرا
الفياجرا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

كارثة تسببها الحشرات في العالم قريبا

#

دراسة: الفياجرا تساعد المكفوفين على استعادة بصرهم

#

رسائل جنسية "مثيرة للاشمئزاز" تطيح بوزير بريطاني

#

صحيفة إيرانية: 5 مليون شخص بطهران ينامون جوعى

فياجرا

كشفت دراسات حديثة عن وجود أضرار خطيرة للمادة الفعالة للفياجرا ، أبرزها التأثير على صحة العين .

ووفقا لدراسة طبية، تناولت رجلا يبلغ من العمر 31 عاما، أصيبت عينه بالتهاب حاد، جعلها حمراء اللون، عقب تناوله لمادة المنشط الجنسي الشهير.

وصنّف الأطباء الذين تعاملوا مع حالة الرجل الذي لم يكشف عن اسمه بـ"الخطيرة"، وغير القابلة للعلاج، علما أن المصاب اعترف بالمبالغة في تناول العقار الجنسي.
 
وأشار تقرير أخصائيو العيون بكلية ماونت سيناي بالولايات المتحدة، أن الرجل اشترى مركب سيلدينافيل، الذي يدخل في تركيب الفياغرا بشكل سائل عبر موقع على الإنترنت، حيث يتم الترويج للمنتج باعتباره أسرع تأثيرا من الأقراص، وأن تأثيراته الجانبية أقل، ولكنه لا يسوّق من قبل علامة فياغرا التجارية الرسمية.

ووفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أشار المشرفون على إصابة الرجل، إلى أن الضرر الذي لحق بشبكية العين كان كبيرا، وبأن احتمالات تحسّن حالته تبدو معدومة.

وتحدث الدكتور ريتشارد روزين، كبير الأطباء المشرفين على الدراسة قائلا: "توصلنا إلى أن اضطراب الرؤية هو أحد الآثار الجانبية للدواء، إلا أننا لم نتوصل للآن لتحديد التأثير المدمر له على الشبكية".

ونصح روزين من يريدون شراء الفياغرا بتجنب طلبها من مواقع الإنترنت، والتي غالبا لا يعرف موقعها أو مصدر أدويتها، حيث تكون فرص حصولهم على أدوية مزيفة عالية.

ويتوفر الفياغرا في عدد من بلدان العالم في الصيدليات للبيع دون وصفة طبية، ويتراوح ثمن القرص الواحد في بريطانيا مثلا بين 4 إلى 5 جنيهات إسترلينية.

ويتسبب صرف الدواء دون رقابة في حالات وفيات تنتج عن تناول الفياغرا بكميات زائدة، حيث شهدت بريطانيا العام الماضي تسجيل 19 حالة وفاة متصلة بذلك السبب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "فييرا" يصل القاهرة لتدريب "الدراويش"
» البوم.. نظر دعوى إغلاق مكاتب حقوق الإنسان
» الكشف عن أضرار خطيرة للفياجرا
» زوجة خالد الصاوي: هذا فارق السن بيننا
» 9 أطعمة تزيد الرغبة الجنسية .. تعرف عليها
» سيدة تحرر نفسها من الاختطاف بطريقة تليق بالأفلام الهندية
» طبيب يقتل مريضته بـ"3 كلمات" من فمه
» فوربس": مؤسس شركة "أمازون" الأغنى في أمريكا
» بمشاركة "صلاح".. ليفربول يسقط أوروبيًا أمام نابولي
» زوج يساعد زوجته على الانتحار.. هذا ما فعل
» "بوتين" يصف "سكريبال" بألفاظ نابية.. هذا ما قاله

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان