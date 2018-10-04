» "فييرا" يصل القاهرة لتدريب "الدراويش"

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رحب العاملين بمطار القاهرة بالمدير الفني السابق لنادي الزمالك جورفان فييرا فور وصولة من الامارات لزيارة نادي الاسماعيلي للاتفاق حول موقفه النهائي من تولي مهمة تدريب الفريق.

وقال مصدر بالمطار أن "فييرا" وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، على طائرة الاتحاد القادمة من أبو ظبى رحلة 651، ولقى ترحيبا كبيرا من العاملين بالمطار، والذين سألوا عن سبب الزيارة فى الوقت الحالى للبلاد.

وأكد المدرب البرتغالى اقترابه بشكل نهائى من تدريب الإسماعيلى، واتفاقه مع المسئولين بالنادى على أغلب النقاط وتبقى بعض البنود البسيطة ثم توقيع العقود، وأنهت سلطات المطار إجراءات وصوله الذى توجه إلى مدينة الإسماعيلية .


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