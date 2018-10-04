معركة بالسلاح الآلى تمنع الطلاب من دخول مدرسة

04 أكتوبر 2018 - 09:28 ص

تعطلت الدراسة بمدرسة ابتدائي بمركز العسيرات في سوهاج، أمس إثر منع الآباء التلاميذ من الذهاب إلى المدرسة في الفترة المسائية بسبب اندلاع مشاجرة بالسلاح الآلي بين عائلتي العمارنة والسحالوة.

وردت معلومات للواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع جبرة.

وتبين تبادل أفراد عائلتي "السحالوة" و"العمارنة" إطلاق الأعيرة النارية ومنع أولياء الأمور أبناءهم من الحضور للفترة المسائية بمدرسة نجع جبره الابتدائية المشتركة، بسبب قرب المدرسة من المشاجرة وخوف أولياء الأمور على الأطفال.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة "ريم.م.ع" 27 عامًا ربة منزل بطلق ناري بالكتف اليسرى تنتمي لعائلة السحالوة، وبسؤال عمها اتهم "محمد.أ.أ" ويقيم بذات الناحية "ينتمي لعائلة العمارنة" بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابة ابنة شقيقه بسبب خلافات سابقة بين العائلتين حول لهو الأطفال.

وضبطت الأجهزة الأمنية 6 بنادق و39 طلقة، بحوزة 6 أشخاص من الطرفين، فضلاً عن تنفيذها 25 حكمًًا متنوعا، وإزالة 4 مبانٍ مخالفة للطرفين، وحررت المحاضر اللازمة.