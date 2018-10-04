للمرة الأولى.. جماهير ليفربول تطالب ببيع "صلاح"

04 أكتوبر 2018 - 09:42 ص

أبدى جانب من جماهير ليفربول غضبهم من اللاعب المصري محمد صلاح فور انتهاء لقاء الفريق ليلة أمس أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والذي انتهي بهدف قاتل في الدقيقة 90 للفريق الإيطالي.

وحسب موقع "ديلي ستار" فإن جانبًا من جماهير ليفربول يشعر بالغضب بسبب عدم إظهار صلاح الحماس أو الرغبة ذاتها هذا الموسم، بل واتهمه البعض بالأنانية من جراء صراع شخصي مع نجوم الفريق الآخرين وعلى رأسهم السنغالي ساديو ماني.

كما بدا إهداره للفرص السهلة أمرًا مثيرًا للقلق بالنسبة لفريق يبحث، بأي ثمن، عن إحراز لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ عام 1990.

وقد قلل مدرب الفريق يورجن كلوب من الانتقادات الموجهة لصلاح، وطالبه قبل ساعات من مباراة نابولي بالاسترخاء، معترفًا بأن صلاح يمر بمنتصف "أزمة ثقة"، ومؤكدًا أنه لا شىء يمكن للاعب فعله سوى تهدئة أعصابه والتركيز للخروج من الأزمة.

لكن جماهير ليفربول، التي لطالما تغنت باسم صلاح الموسم الماضي، لا يبدو أنها تتحلى بالصبر ذاته وهو ما تجلى في إطلاقها فور نهاية مباراة نابولي تعليقات صادمة، بدت محبوسة لفترة في الصدور، لم يكن من المتصور أن تصدر بحق النجم المتألق قبل أسابيع قليلة.

وفيما غرد أحد مشجعي ليفربول على تويتر قائلاً: يجب "بيع صلاح"، ذكر آخر بشكل أكثر قسوة: "من فضلكم لنبع هذا الصلاح"، وأضاف ساخطًا: "المشكلة ليست في عدم تسجيله أهدافا ولكن في الأداء والأسلوب".

وتدخل ثالث في الجدل المشتعل قائلاً حسب ما أوردت "ديلي ستار": "أقولها بكل جدية.. كمشجع لليفربول، يجب بيع صلاح من دون دقيقة تردد واحدة".

وألقى مشجع آخر بسبب منطقي من وجهة نظره للتخلص من صلاح حين قال: "أقولها طوال الموسم، يجب بيع صلاح بينما لا تزال قيمته المالية مرتفعة.. لنحصل على 50-60 مليون إسترليني "65-77 مليون يورو" من بيعه، ونضم لاعبًا آخر".

يشار إلى أن شائعات قوية ربطت صلاح، 26 عامًا، بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين هذا الصيف، إلا أن النجم المصري فاجأ الجميع بإعلان تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي لمدة 5 سنوات.

وفيما يرى كثيرون أن التعليقات السابقة ظالمة بحق النجم المصري، المتوج رسميًا قبل أيام كثالث أفضل لاعب في العالم وفق الاتحاد الدولي "فيفا"، يبدو صلاح مطالبًا الآن باستعادة مستواه المعهود في فترة حرجة من الموسم، إذ تنتظر ليفربول مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي، الأحد المقبل في البريميرليج، قبل استئناف معارك دوري الأبطال.