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فريق طبي ينجح في إجراء أول عملية زراعة رحم

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أجرى أطباء لبنانيون أول عملية زراعة رحم في لبنان، لأم تبرعت برحمها لابنتها بعد أن ولدت من دون رحم.

وقال المشرف على إجراء العملية إن عملية نقل وزراعة الرحم استغرقت 9 ساعات ونصف الساعة، ونجح خلالها الأطباء في نقل وزراعة الرحم، حيث كانت هناك صعوبات كبيرة، لكثرة الشرايين ودقتها في الأم والابنة.

وأضاف الأم البالغة من العمر 45 عامًا، استغرقت 4 ساعات ونصف الساعة، في حين استغرقت عملية زراعة الرحم في الابنة 5 ساعات.

وبدورها أعربت  "فردوس شحادة" عن سعادتها الكبيرة عقب انتهاء العملية  والتبرع لابنتها.

أم تتبرع برحمها لابنتها.. فريق طبي لبناني ينجح في إجراء أول عملية زراعة رحم في لبنان pic.twitter.com/AknO00yXt9

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 3, 2018 t;">شاهد الفيديو من هنا ..

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