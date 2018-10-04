القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى أكتوبر المجيد

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بعث الفريق أول محمد زكى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى نصر أكتوبر المجيد ، جاء فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى..

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة..

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، الذى حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها.

لقد حقق هذا النصر أعظم إنتصارات الأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدى بما قدموه من تضحيات وبطولات وأثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبه رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى إسترداد سيادتنا على أراضينا.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذى حققه جيل أكتوبر ، ويؤكدون لسيادتكم إستعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه وقدرتهم على التصدى لمحاولات المساس بأمنه وإستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف.

وفقكم الله ورعاكم وكل عام وانتم بخير..

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء، وأفراد القوات المسلحة المشاركين فى حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة .


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