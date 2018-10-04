من أجل ثورة يناير.. عباس "يهين" مرتضى منصور

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وجه رجل الأعمال ممدوح عباس رسالة قاسية لرئيس نادي الزمالك «دون أن يذكر اسمه»، وصفه فيها بـ"القزم"

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "من أنت حتى تهين ثورة 25 يناير ورموزها يا قزم واعتذار لأحد أعضاء كتلة 25_30 في مجلس النواب. فليس علي المريض حرج".

جدير بالذكر أن خلافات دائرة بين الرئيس الحالي لنادي الزمالك "الموقوف" مرتضى منصور، والسابق ممدوح عباس حول ما آلت إليه الظروف السيئة بالنادي وإلقاء كل منها التهمة على الآخر.

يرجع هذا الهجوم إلى مهاجمة "المستشار" الدائم لثورة يناير، بالإضافة إلى هجومه على أعضاء من كتلة 25-30 المعارضة بالبرلمان. 

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