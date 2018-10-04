"ريم" المصرية تنفذ أطول غطسة لمدة يومين و7 ساعات

04 أكتوبر 2018 - 10:04 ص

نفذت الطفلة المصرية ريم أشرف فوزي، والبالغة من العمر 14 عامًا، أطول غطسة تحت الماء استغرقت 55 ساعة أو ما يعادل يومين و7 ساعات، في مياه البحر الأحمر بشرم الشيخ.

وقالت "ريم" إنها تسعى إلى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية وتحطيم الرقم العالمي المسجل باسم غطاسة أسترالية، مضيفةً أن والدها الذي يعمل ضابطًا بالقوات البحرية، هو قدوتها في الغطس، وأنها تريد أن تصبح بطلة مثله، وفقًا لما نشرته "العربية".

وقالت "ريم" إنها بدأت تمارس لعبة الكاراتيه، وحصلت على عدة بطولات فيها قبل أن تجذبها هواية الغطس، وتقرر ممارستها والتفوق فيها، مضيفةً أنها تعيش وأسرتها بمدينة شرم الشيخ، وتتدرب يومي الجمعة والسبت، وباقي الأيام تنشغل بالدراسة.

وحول الاستعدادات الخاصة بأطول غطسة، أوضحت أنها تدربت على الصمود تحت الماء لفترات طويلة، وكيفية النوم وتناول الطعام تحت الماء، إضافة إلى الحفاظ على لياقتها البدنية؛ لتلافي أي مشكلات قد تواجه عضلاتها.