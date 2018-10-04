شاهد.. موقف محرج لوزيرالداخلية الفرنسي

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مضحكا لوزير الداخلية الفرنسي المستقيل «جيرار كولومب»، وهو يتعرض لموقف محرج بالوقوف وحيدًا على أبواب وزارة الداخلية؛ من أجل تسليم منصبه إلى وزير الداخلية المعين مؤقتًا، فيليب أدوار، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء في فرنسا.

وبحسب ما ذكرته مجلة "لاكسبرس" الفرنسية، فإن جيرار كولومب ظل واقفًا وحيدًا لمدة أكثر من 18 دقيقة في انتظار خليفته، فيليب أدوار لتسليمه مهام منصبه، مشيرة إلى أن نقل هذه المهام تم وسط فوضى شديدة تعكس الاضطراب الذي تعيشه إدارة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وظهر وزير الداخلية الجديدة، إدوار فيليب أخيرًا، لكنه لم يعطِ اهتمامًا للوزير المقال خلال المؤتمر الصحفي ولم يبادله النظرات.


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