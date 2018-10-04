» يشعل النار فى نفسه بعد ذبح زوجته

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قتل زوجة

أقدم عامل على إضرام نفسه بالدقهلية بعدما رفض أهله إخفاءه لديهم لاتهامه بقتل زوجته .

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تفيد بإشعال عامل النيران في نفسه ونقله لمستشفى ميت غمر المركزي في حالة خطرة .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن العامل صادر بشأنه أمر ضبط وإحضار في قضية ذبح زوجته أمام أطفاله بقرية كفر النصر الأحد الماضي، وحاول الاختباء عند أهله فى بندر ميت غمر هربًا الشرطة رفضوا دخوله البيت فأشعل النار في نفسه .

وبسؤال أقاربه أكدوا أنه متهم بقتل زوجته سحر رأفت، 35 سنة، ربة منزل، حيث ذبحها أمام أطفاله .

يذكر أن أطفال المتهم أكدوا انه تشاجر مع زوجته لرفضها بيع المنزل واحتد عليها وأمسك آلة حادة وضربها بها، وعندما سقطت على الأرض هرب من المنزل وتركها غارقة في دمائها .

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

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