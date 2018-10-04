فيديو مسرب من قبر ملكة جمال العراق

04 أكتوبر 2018 - 10:22 ص

انتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قبر تارة فارس ملكة جمال العراق التي قتلت قبل أسبوع ، حيث تسبب مقتلها في حدوث أزمة بالشارع العراقي.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع الفيديو ، الذي يظهر فيه رجل اسمه علي العمية يدعو للراحلة تارة فارس وهو يصوّر مكان قبرها.

كما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان فيديو قبر تارة فارس على حسابها في انستغرام.

كان العراقيون في النجف قد شيعوا يوم الجمعة 21 سبتمبر جثمان ملكة جمال العراق وعارضة الأزياء العراقية تارة فارس ، والتي تعرضت لإطلاق رصاصٍ داخل سيارتها في العاصمة بغداد، مساء الخميس 20 سبتمبر، وذلك بعد يوم من اختيارها كواحدة من نجوم شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وقد نقلت الفتاة إلى مستشفى الشيخ زايد في بغداد، حيث أكدت التقارير الطبية أن 3 رصاصات على الأقل استقرت في جسدها.

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