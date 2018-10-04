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أوامر للجيش الإندونيسي بقتل لصوص ضحايا تسونامي

عرب وعالم

زلزال وتسونامي في إندونيسيا
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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أصدر الجيش الإندونيسي اليوم الخميس، تعليمات مشددة إلى جميع الضباط والجنود، تقضي بقتل جميع اللصوص الذين يتم ضبطهم في حالة تلبس وهم يسرقون ممتلكات ضحايا الزلزال المدمر وموجات تسونامي، في محاولة لوقف عمليات النهب المستمرة علي نطاق واسع، منذ الكارثة التي حلت بجزيرة سلاويزي، قبل أيام وتسببت في مقتل أكثر من 1400 شخص.

قال ضابط كبير بالجيش اليوم إنه صدرت تعليمات للجنود الإندونيسيين بإطلاق النار على من ينهبون ممتلكات الشعب، ومنازلهم والمتاجر ومحطات الوقود بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.5 درجة وتسونامي.

وأشار الضابط إلى أن السلطات الحكومية حذرت اللصوص من السرقة في بالو وسلاويزي الوسطي لكنهم لم يرتدعوا وما زالوا يواصلون السلب والنهب لذلك صدرت الأوامر بالقتل.

وأكد الكولونيل ايدا ديوا اجونج هاديابوترا، أن التعليمات التي صدرت لجميع الضباط والجنود، تنص على إطلاق رصاصة تحذيرية، في البداية وبعدها يتم إطلاق النار على اللص في الأماكن القاتلة من الجسم .

وأوضح هادسبوترا أن الجنود تحملوا الكثير من المتاعب في مواجهة اللصوص، وكانوا يتعرضون للاعتداء دون أن يملكوا حق الدفاع عن أنفسهم، أو عن الضحايا الذي يتعرضون للنهب والسرقة .

واعتقلت الشرطة أكثر من 92 لصًا في مدينة بالو بتهمة سرقة السلع ، بما في ذلك زيت السيارات والإطارات والبلاط والسيراميك والمعدات الزراعية ، فيما وعدت لسلطات بتعويض أصحاب المتاجر عن البضائع المفقودة.

وتسبب الزلزال المدمر وموجات تسونامي ، في تدمير 80% من مباني ومنازل جزيرة سلاويزي ، وتشريد أكثر من 200 ألف شخص .

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