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«تركي آل الشيخ» يوجه رسالة للعاملين بـ«بيراميدز»

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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي بيراميدز، رسالة إلى العاملين بمؤسسة بيراميدز، بعدما تم إغلاق القناة لأجل غير مسمي.

نشر الموقع الرسمي لـ"بيراميدز" على صفحته بـ"تويتر" مصطحبًا معها صورة تجمع العاملين بالقناة من ضمنهم أسامة الشيخ المشرف العام علي القناة، وإبراهيم سعيد وإبراهيم فايق، قائلًا: "تركي آل الشيخ لكل من في الصورة: أنتم إخوان لي ولن يتوقف عقد عمل أي منكم" .

جدير بالذكر أن تم توقف  قناة  "بيراميدز" عن البث بشكل مفاجئ، خلال نقلها لبرنامج "ضربة حرة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الليثي دون سابق إنذار.

قبل أن تكتب علي شاشتها في رسالة تنويه، قائلة "تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات.. تتوقف القناة عن البث التليفزيوني، معتذرين لمشاهدينا الأوفياء".

 


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