  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر11:31 ص
بحث متقدم
الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يصدر قرارين جمهوريين

الجارالله : إسرائيل تفي بوعدها

الجار الله: إسرائيل تفى بوعدها

صورة الخبر

البورصة المصرية تشهد تقلبات حادة

مني مينا تحذر الأطباء من هذا الشيء

منى مينا تحذر الأطباء من هذا الشىء

فيديو مسرب من قبر ملكة جمال العراق

فيديو مسرب من قبر ملكة جمال العراق

نصر اكتوبر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى أكتوبر المجيد

صلاح

للمرة الأولى.. جماهير ليفربول تطالب ببيع "صلاح"

أرشيفية

معركة بالسلاح الآلى تمنع الطلاب من دخول مدرسة

لواء سابق يكشف هذا الأمر عن" خاشقجي"

لواء سابق يكشف هذا الأمر عن" خاشقجي"

الدولار

سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه

تعرف على حالة الطقس

آخر الأخبار

الطقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على حالة الطقس

#

تعرف على حالة الطقس غدًا

#

تعرف على حالة الطقس ليوم الأحد

#

تعرف على حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 4 أكتوبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار شمال الصعيد شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس  بالقاهرة العظمى 33  والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 والصغرى 25، وأسوان العظمى  42  والصغرى 26 درجة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «تركي آل الشيخ» يوجه رسالة للعاملين بـ«بيراميدز»
» شاهد.. لص يسرق هاتفا محمولا فى ثوانٍ معدودة
» محاولة من "مسلح" لاقتحام إقامة "فتح الله جولن"
» «أبو» يكشف عن اسمه الحقيقى ووظيفته
» شاهد.. «الفيشاوي» ينفعل على الصحفيين
» الفريق محمد فريد يلتقى رئيس هيئة الأركان السعودية
» يشعل النار فى نفسه بعد ذبح زوجته
» شاهد.. نيولوك جديد لـ«مني زكي» عبر إنستجرام
» حنان مطاوع: "أعاني من هذا المرض"
» خبر سار من الزراعة للمتضررين من محصول الطماطم
» اللحوم المصنعة تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان