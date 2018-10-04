الرئيس السيسى يصدر قرارين جمهوريين

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 124 لسنة 2018، اليوم الخميس بشأن منحة للمساهمة في تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 أغسطس من العام المنصرم، وتقدر بمبلغ 5 ملايين و830 ألف دولار أمريكي.

كما أصدر القرار 202 لسنة 2018، بالموافقة على الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والري ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو بشأن مشروع تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الأدنى والموقعة في القاهرة بتاريخ 17-12-2017 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

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