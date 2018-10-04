» شاهد.. لص يسرق هاتفا محمولا فى ثوانٍ معدودة

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نشر موقع لايف ليك المعني بمقاطع الفيديو الصادمة والنادرة، مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص فى ثوان معدودة.

التقطت السرقة إحدى كاميرات المراقبة، في أحد شوارع فيتنام، بعدما تابع السارق الضحية بدقة شديدة واقترب ببطء بدراجة بخارية لينقض على الهاتف ويفر هاربًا.

حاول الضحية اللحاق به ولكن دون جدوى، بعدما استغل السارق سهولة حركة الدراجة النارية، واختفى عن الأنظار تمامًا.


شاهد الفيديو.. 


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