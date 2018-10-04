الجار الله: إسرائيل تفى بوعدها

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قال أحمد الجار الله الكاتب والإعلامي الكويتي إن إسرائيل لا تريد أن يكون حولها إرهاب، لذلك هي تفي بوعدها.

وأضاف في تدوينة له على حسابه على "تويتر" إسرائيل عند وعدها ولن تخلفه ستدمر كل الوجود العسكري الإيراني، في العراق وسوريا ولبنان، وهذا مؤيد من دول العالم ومن الدول الكبرى، ومن دول الشرق الأوسط العربية الإسلامية.

وأوضح أن إيران أنهكت شعبها وأنهكت لبنان والعراق وسوريا بتدخلاتها التي تصل حد الاحتلال، إسرائيل لا تريد أن تري حولها إرهاب.

يذكر أن الجار الله كان قد دعا في أبريل الماضي إلى تطبيع الدول العربية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن السلام في صالح العرب أكثر من كونه في صالح الكيان.

وأوضح أنه أصبح واضحًا لدول عربية عديدة أن خطر إيران أكبر من خطر إسرائيل، وعلي إسرائيل أن تدرك أن السلام مع العرب أفضل لها من محاربتهم والمثل العربي يقول الكثرة تغلب الشجاعة، بحسب قوله.


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