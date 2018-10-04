قتل الثعبان فى المنام انتصار على عدو

04 أكتوبر 2018 - 11:09 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السن 32 عامًا متزوج ومعى طفلان.

رأيت ثعبانا وضربته بحجر وظننت مات لكنه قام مرة أخرى وهاجمني أنا وأطفالي ولدغني فضربته مرة أخرى بحجر في رأسه حتى مات، ولم يُصب أبنائي بسوء، ولم أتأثر بلدغته وضحكنا أنا وأبنائى.. ثم استيقظت وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الثعبان يدل على العدو والعداوة، وعداوته على قدر نكايته وسمه وألمه. ويدل على الهم والتعب وربما دل على الجار الحسود الشرير.

ويدل أيضاً على رجلٍ فاسق ذو بأس وشر. وربما دل الثعبان على من يكتم عداوته ولدغه وطبعه. وكونك قتلت الثعبان ونازعته فذلك نصرة لك ونجاتك من عدو، وسوف تأمن من شيء تخافه، وقد يكون قتلك للثعبان أيضًا هو معافاتك من أذى أصابك من الجن سواء سحراً أو غيره لأن العلاقة بين السحر والحيات موجودة وبالحية أبطل سيدنا موسى عليه السلام سحر السحرة فى قوله تعالى: ( قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى) طه 66. أى أنها حيات تسعى. ومهاجمة الثعبان لأطفالك قد يدل على إصابتهم بالحسد فارقيهم من ذلك.

ووجود الحجر بيدك وقتلك للثعبان به قد يدل على تعاملك مع الآخرين بقسوة وتسرع فاحذر من ذلك حتى لا تُصاب بقسوة القلب والغفلة عن الدين والعبادات. والضحك أنت وأبنائك يدل على الفرح والسرور إذا لم يكن بقهقهه. وإن كان الضحك تبسماً دل على البشارة وتحقيق مراد لقوله تعالى : (فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ) النمل 19.

وإن كان الضحك بقهقهة دل على الهم أو البكاء لقوله تعالى: (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) التوبة 82. وضحك الأطفال صحة لهم وفرحة. وأنصحك إن كانت رؤى الثعابين أو أى شىء مخيف مكرر معك فقد تكون لها علاقة بالجن أو السحر فأرجو الاهتمام بالصلاة فى وقتها والرقية الشرعية والأذكار وأذكار النوم وقراءة وسماع سورة البقرة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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