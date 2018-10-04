البرادعى : اختفاء خاشقجى إهانة لعقولنا

04 أكتوبر 2018 - 11:11 ص

علق الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، على اختفاء الكاتب والإعلامي السعودى جمال خاشقجي بتركيا.

وقال البرادعي في تغريدة بـ"تويتر": "بصرف النظر عن أية تفاصيل وأية مواقف أتمنى أن يظهر جمال خاشقجي اليومً سليما معافى، وأن تتعاون السلطات المعنية فى البحث عنه".

وتابع: "اختفاء إنسان من الوجود دون أثر من وسط عاصمة كبرى هو إهانة لعقولنا وضربة قاصمة لكل قيمة إنساني".

وكان الكاتب والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، قد اختفي في مدينة إسطنبول التركية، في الوقت الذي قالت فيه القنصلية السعودية في إسطنبول إنها تقوم بإجراءات متابعة وتنسيق مع السلطات التركية لكشف "ملابسات اختفاء جمال خاشقجي".