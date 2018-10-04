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قضايا الدولة تهنئ الرئيس بذكرى حرب أكتوبر

قضايا وحوادث

الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية

شيماء السيد

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حرب أكتوبر

ذكرى حرب اكتوبر

قضايا الدولة

هنأ المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى مرور 45 عاماً على حرب أكتوبر المجيدة، التي شهد لها العالم أنها إعجاز وإنجاز لقواتنا المسلحة، وحُفرت بحروف من ذهب في التاريخ العالمي، تلك الحرب التي تمكن فيها الجيش المصري من قهر العدو الإسرائيلي، وكانت سبباً في استعادة قواتنا المسلحة لشعبنا ولأمتنا العربية الثقة والكرامة والعزة، وأنهت بها قواتنا المسلحة الباسلة حفظها الله إلى الأبد خرافة إسرائيل التي لا تقهر.

سائلين العلى القدير أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل سوء، فعلى مر العصور ظل جيش مصر الشجاع وسيظل أبد الدهر بإذن الله لمصر وللأمة العربية درع وسيف، وأن يحقق ما يصبو إليه الشعب المصري من آمال في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

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