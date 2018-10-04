  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر01:17 م
بحث متقدم
تركيا

البرادعى : اختفاء خاشقجى إهانة لعقولنا

بعد 7 سنوات..الجولاني يطبّق سياسة "بشار"

بعد 7 سنوات..الجولاني يطبّق سياسة "بشار"

انفجار خزان نفط (أرشيفية)

انفجار مستودع وقود فى مسطرد وسقوط ضحايا

فييرا

رسميًا.. "فييرا" مدربا للإسماعيلي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يصدر قرارين جمهوريين

الجارالله : إسرائيل تفي بوعدها

الجار الله: إسرائيل تفى بوعدها

صورة الخبر

البورصة المصرية تشهد تقلبات حادة

صلاح

للمرة الأولى.. جماهير ليفربول تطالب ببيع "صلاح"

مني مينا تحذر الأطباء من هذا الشيء

منى مينا تحذر الأطباء من هذا الشىء

فيديو مسرب من قبر ملكة جمال العراق

فيديو مسرب من قبر ملكة جمال العراق

«البرادعى» يطلق إنذارًا للعرب: نسير عكس الإنسانية

الحياة السياسية

لبرادعي
لبرادعي

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

البرادعى معلقًا على الفائزين بـ"نوبل": هل من عرب

#

فؤاد سزكين شيخ مؤرخي العلوم والحضارة العربية والإسلامية في ذمة الله

#

العثور علي طفل رضيع بدورة مياه داخل مستشفى

#

«البرادعي» يحسم الجدل حول مسئوليته عن«غزو العراق»

مصر

الزمالك

مرتضى

عباس

وجه الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة قاسية إلي عالمنا العربي، الذي وصفه بـ"المثير للشفقة".

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "ماذا يحدث فى عالمنا العربى وإلى أين المنتهى؟ نسير عكس تيار العلم والعقل والإنسانية.

وتابع: "أصبحنا مثيرا للشفقة ومادة للتندر وفريسة للابتزاز".

واستمر "البرادعي" فى هجومه علي العالم العربي بقوله: "ما أقوله نعلمه جميعًا ولا نبوح به، الأمل الوحيد هو أن نواجه أنفسنا بصدق وشجاعة لوقف الانهيار وحتى تكون الأجيال المقبلة رحيمة بِنَا".

وقد تفاعل رواد تويتر علي تغريدة "البرادعي" حيث قال أحمد حسانين: "كانت فين هذه الرؤية أيام ما كنت فى السلطة وتستطيع فعل شىء".

فيما ردت أخرى على "حسانين" بقولها: "الحقيقة كانت موجودة طول الوقت وفعل ما استطاع، لكن كروت القوة لم تكن في يده، وانسحب حين أدرك أنه لن يستطيع التغيير، فلماذا المزايدة؟

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة انتشال رجل من تحت الأنقاض
» «البرادعى» يطلق إنذارًا للعرب: نسير عكس الإنسانية
» صورة صادمة لأم ترضع طفلتها "شيشة"
» وفاة العالم الأمريكى صاحب مصطلح "جسيم الرب"
» حريق بكلية التربية النوعية بالزقازيق
» قتل الثعبان فى المنام انتصار على عدو
» مراد علمدار يصدم جمهوره بهذا الأمر
» «تركي آل الشيخ» يوجه رسالة للعاملين بـ«بيراميدز»
» شاهد.. لص يسرق هاتفا محمولا فى ثوانٍ معدودة
» محاولة من "مسلح" لاقتحام إقامة "فتح الله جولن"

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:10 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان