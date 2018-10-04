» «البرادعى» يطلق إنذارًا للعرب: نسير عكس الإنسانية

04 أكتوبر 2018 - 11:47 ص

وجه الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة قاسية إلي عالمنا العربي، الذي وصفه بـ"المثير للشفقة".

وقال في تغريدة بـ"تويتر": "ماذا يحدث فى عالمنا العربى وإلى أين المنتهى؟ نسير عكس تيار العلم والعقل والإنسانية.

وتابع: "أصبحنا مثيرا للشفقة ومادة للتندر وفريسة للابتزاز".

واستمر "البرادعي" فى هجومه علي العالم العربي بقوله: "ما أقوله نعلمه جميعًا ولا نبوح به، الأمل الوحيد هو أن نواجه أنفسنا بصدق وشجاعة لوقف الانهيار وحتى تكون الأجيال المقبلة رحيمة بِنَا".

وقد تفاعل رواد تويتر علي تغريدة "البرادعي" حيث قال أحمد حسانين: "كانت فين هذه الرؤية أيام ما كنت فى السلطة وتستطيع فعل شىء".

فيما ردت أخرى على "حسانين" بقولها: "الحقيقة كانت موجودة طول الوقت وفعل ما استطاع، لكن كروت القوة لم تكن في يده، وانسحب حين أدرك أنه لن يستطيع التغيير، فلماذا المزايدة؟