رسميًا.. "فييرا" مدربا للإسماعيلي

04 أكتوبر 2018 - 11:52 ص

تولي البرازيلي جورفان فييرا مهمة تدريب فريق الإسماعيلي بشكل رسمي حيث وقع على العقد مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فور وصوله إلى مقر النادي ليصبح خلفًا للجزائرى خير الدين مضوى.

وكان المدرب البرازيلى المخضرم قد وصل القاهرة بصحبة مخطط الأحمال لويس كارلوس فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، قبل أن يجتمع بالمهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى ونائبه المهندس خالد فرو فى حضور محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات.

ومن المقرر أن يقود المدير الفنى الجديد مران الفريق اعتبارًا من اليوم، الخميس، حيث سيتم الإعلان عن باقى أعضاء الجهاز الفنى والطبى والإدارى فى وقت لاحق.