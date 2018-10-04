الذهب يتراجع ليسجل هذا الرقم

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 599 جنيهًا في السوق المحلية.

أسعار الذهب فى مصر الآن:

- عيار 21 - 599 جنيها

- عيار 18 - 514 جنيهًا.

- عيار 24 - 685 جنيهًا.

- أسعار الجنيه الذهب 4795 جنيها

 أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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