» وفاة العالم الأمريكى صاحب مصطلح "جسيم الرب"

04 أكتوبر 2018 - 12:18 م

فارق عالمنا، مساء أمس الأربعاء، عالم الفيزياء الأمريكي الحائز على جائزة نوبل، « ليون ليدرمان»، الذى أدخل إلى الفيزياء مصطلح «جسيم الرب»، عن عمر يناهز 96 عامًا.

وتوج هذا العالم مشواره بحصوله هو وزملاء له عام 1988 على جائزة نوبل في الفيزياء لاكتشافه أحد أنواع جسيمات النيوترينو، التي يعرف حتى الآن ثلاثة منها .

ألّف «ليدرمان» في عام 1993 كتابًا عن «بوزون هيجز»، وضعه تحت عنوان "جسيم الرب"، وهو جسيم أولي يعتقد أنه المسئول عن اكتساب المادة لكتلتها، وقد نجح العلماء عام 2011 في رصد إشارات لـ"جسيم هيجز" أو ما أطلق عليه ليدرمان "جسيم الرب ".

يذكر أن العالم «ستيفن هاوكينج »الذي توفي في مارس الماضي، كان حذّر من احتمال أن يكون لجسيمات الرب" قدرة على تدمير الكون، ما يعني أن "جسيم الرب"، وفق النظريات الشائعة حتى الآن، بمثابة الجسيم الذي يعطي الحياة وهو من يسلبها، ولعل هذا ما دفع ليدرمان إلى تسميته بـ«جسيم الرب» .