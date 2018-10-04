بعد 7 سنوات..الجولاني يطبّق سياسة "بشار"

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بشار

أحمد رحال

الجولانى

اعتقال المتظاهرين

استنكر العميد ركن أحمد رحال ما يقوم به أبو محمد الجولاني رئيس هيئة تحرير الشام- النصرة سابقا- من اعتقال  للمتظاهرين.

وأضاف الرحال في تدوينة له علي حسابه علي تويتر :  "يبحثون عن الناشطين بالمظاهرات ويتم اعتقالهم, يبحثون عمن يخطط لافتات المظاهرات, عمن يغني بالمظاهرات, عمن يدعو للمظاهرات ويتم اعتقالهم جميعا".

وأوضح أن هذا ما كانت تفعله عصابات الأسد في عامي 2011 و 2012 ، وهذا ما تفعله اليوم عصابة الجولاني ، بحسب قوله.

يذكر أن أطفالا سوريين فاجأوا أطفال هيئة تحرير الشام ، برفع لافتات في تظاهرات خرجت تطالب بالحرية ورحيل بشار ، وتندد  بالاعتقالات الواسعة وتواجد المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام.

وأظهرت مطالبات الأطفال علي اللافتات  أن المعتقلين في سجون هيئة تحرير الشام – النصرة سابقا- والتي يترأسها أبو محمد الجولاني أكثر من المعتقلين في سجون بشار " الجولاني اعتقل من الثوار أكثر مما اعتقل بشار".


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