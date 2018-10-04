"فرحات" يطالب بتحديد مواعيد عمل المحال التجارية

04 أكتوبر 2018 - 12:35 م

طالب الدكتور نور فرحات، خبير القانون الدستوري، بوضع ضوابط صارمة على مواعيد إغلاق وفتح الأسواق التجارية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج للتنظيم تجنبًا لإهدار المال العام.

وقال فرحات خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأمر لا يحتاج ميزانية أو قروضًا، مجرد صدور أمر صارم بمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية وتنفيذ اشتراطات الترخيص ومنع التعدي على الطريق العام أو تلويث البيئة أو إزعاج السكان".

وأضاف قائلاً: "مجرد إرادة لاحترام حقوق شعب".