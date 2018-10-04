"السعد" يهدد "مرتضى" بهذا الشيء.. خلال أسبوعين

04 أكتوبر 2018 - 12:42 م

وجه رجل الأعمال أشرف السعد والمقيم بلندن منذ 20 عامًا، رسالة تحذيرية إلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وقال "السعد" في تغريدة: "أخر رسالة لمرتضى منصور إذا لم تخرج خلال أسبوعين من الآن وتقدم اعتذارا عما بدر منك فى حقي في حلقة المحور فانتظر تفاصيل شقة باب الشعرية وفوج الفلبين الذي استقدمته اللهم بلغت اللهم فاشهد"

في الوقت الذي علق فيه حساب يحمل أسم أحمد عيد علي "السعد" قائلًا: "المفروض تكشف بلاويه وإلا تبقي متستر عليه وهمك مصلحتك وخلاص".

فيما رد السعد بقوله: "طبعا مصلحتي رقم واحد إيه الفتاكة دى عرفتها لوحدك وأنا هاستفيد ايه لما أنت تعرف بلاويه أنا بضرب ألف عصفور بحجر واحد والحمد لله البشاير بدأت تهل"