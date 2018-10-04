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فى الصين..

فنانة شهيرة تتهرب من ضرائب بـ129 مليون دولار

مال وأعمال

فان بينج بينج
فان بينج بينج

متابعات- محمد الخرو

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سلطانية تاريخية تقدر بـ 25.6 مليون دولار

فرضت السلطات الصينية غرامة تزيد على 596 مليون يوان نحو "86.78 مليون دولار"على الفنانة السينمائية  فان بينج بينج بطلة فيلم إكس مين بسبب التهرب الضريبى.

كما أمرتها بسداد ضرائب متأخرة تزيد على 288 مليون يوان "41.93 مليون دولار" بإجمالى حوالي 129 مليون دولار.

وقالت وكالة "رويترز" إن النجمة  فان 37 عامًا ظهرت في  فيلمي "إكس مين" و"الرجل الحديدي" "أيرون مان".

ويتابعها أكثر من 62 مليون شخص على الإنترنت في الصين ولكنها توارت فان عن الأنظار في يونيو  الماضي وسط أنباء عن أنها تخضع لتحقيق في تهرب ضريبي وأثار اختفاؤها تكهنات في الصين بخصوص مصيرها، من بينها أنباء عن احتجازها.

وقالت شينخوا إن مكتب الضرائب في مقاطعة جيانجسو سلم قراراته إلى فان يوم الأحد.

وفي رسالة على حسابها الرسمي على موقع ويبو الصيني الشبيه بموقع تويتر، قالت فان إنها تقبل بشكل كامل قرار السلطات وإنها سوف تتجاوز "كل الصعاب" لسداد الغرامات.

وقالت شينخوا إن الشرطة فرضت "قيودا" على وكيل فان لمحاولته إخفاء وتدمير أدلة أثناء التحقيقات.


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