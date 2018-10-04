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259 قتيلاً بسبب صور السيلفى

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لقى 259 شخصًا مصرعهم خلال الأعوام الستة الماضية بسبب التقاط صور السيلفي، وفقًا لدراسة نشرت حديثا في دورية هندية.

واستندت الدراسة التي أجرتها "دورية طب العائلة والرعاية الأولية" على رصد جميع التقارير الصحفية عن حوادث السيلفي القاتلة التي رصدتها وسائل إعلام مختلفة حول العالم من أكتوبر 2011 إلى نوفمبر 2017.

وحدثت معظم الحوادث (159 حادثة) في الهند ذات الكثافة السكانية المرتفعة،تلتها روسيا، والولايات المتحدة، وباكستان.

ووجد الباحثون أن الرجال يشكلون غالبية الضحايا (72%) وتحت سن الثلاثين.

أما عن أسباب الوفاة، فجاء الغرق في المرتبة الأولى، وتلاه الحرائق، والسقوط من أماكن مرتفعة.


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