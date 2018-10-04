» وفد أمريكى يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لوصول"ميلانيا ترامب"

04 أكتوبر 2018 - 01:02 م

زار وفد أمنى أمريكى صالة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي الذي سيستقبل السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تزور ميلانيا ترامب القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، ضمن جولتها لقارة أفريقيا أكتوبر الجارى والتى تشمل عدة دول.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصل الوفد الأمني الأمريكى لمبني الركاب رقم "1" بالمطار والمعروف بالمطار القديم، وتم عمل جولة أمنية شاملة لهم، اطلع الوفد على مراسم الاستقبال التى سوف يتم تنفيذها مع سيدة أمريكا الأولى، والأماكن المخصصة لها، وكذلك على خطوط السير التى سوف تسلكها زوجة الرئيس الأمريكى، والجولة التى تقوم بها عقب وصولها إلى القاهرة.

بدأت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، الإثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات، وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST " بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.