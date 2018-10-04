مشروعات للقضاء على البطالة والفقر وخلق الاستثمار فى الصعيد

04 أكتوبر 2018 - 01:08 م

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الأولوية في تنمية الصعيد ستكون لأنشطة هيئة تنمية الصعيد للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك لمحاربة الفقر والبطالة وخلق فرص استثمارية لاستغلال الموارد المتاحة.

وأضاف شعراوي في بيان صحفي، اليوم إن قانون تنمية جنوب الصعيد والذي صدر مؤخرًا يهدف إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

وتابع: هذا القانون يهدف أيضًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية للصعيد التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبًا مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية".