البترول تطالب بتفاعل المواطنين مع مبادرة توصيل الغاز

04 أكتوبر 2018 - 01:31 م

طالب طارق الملا، وزير البترول، الشركات العاملة في مبادرة توصيل الغاز إلى المنازل بزيادة التواصل المباشر مع قاطني المدن والمناطق المستفيدة، مشيرًا إلى أن نحو 175 ألف عميل، تعاقدوا على توصيل الغاز الطبيعي لمنازلهم خلال الشهرين الماضين بعد الإعلان عن مبادرة توصيل الغاز بدون مقدم وبقسط شهري 30 جنيهًا على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد.

وأضاف الوزير خلال مشاركته بالاجتماع الدوري للوزارة لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل أن المبادرة أسهمت بشكل ملحوظ في زيادة معدل إقبال المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تسعى لتحقيق زيادة أكبر في عدد المتعاقدين على توصيل الغاز لمنازلهم خلال الفترة المقبلة بما يواكب جهود تكثيف الأعمال في مد الشبكات والبنية التحتية لتوصيل الغاز، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وأكد أنه يتم حاليًا التوسع في تنفيذ المبادرة والتي تأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز، وعلى ضرورة تطوير أدوات التواصل اللازمة معهم بشأن الاستفادة بالمبادرة خاصة مع سهولة وسرعة إجراءات التعاقد بهذا النظام.

وأطلقت وزارة البترول مبادرة تقسيط توصيل الغاز الطبيعي في يونيو الماضي، ولكنها فعّلتها في نهاية يوليو، مستهدفة استفادة 684 ألف عميل منها بعدد من المناطق بالمحافظات المختلفة، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان سابق لها.