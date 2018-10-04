مفاجأة عن أمناء الشرطة المتهمين بالتعاون مع تجار المخدرات

04 أكتوبر 2018 - 01:33 م

ارتفع عدد أمناء الشرطة المتهمين في القضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018، إلى 16 أمينًا لاتهامهم بتسريب معلومات عن تحركات المأموريات إلى تجار المخدرات وحصولهم على مبالغ مالية خلال فترة عملهم بشرطة الأميرية، بحسب تحقيقات النيابة.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار 4 أمناء شرطة جدد، لاتهامهم فى واقعة أمناء شرطة الأميرية، بتسهيلهم وسماحهم لتجار المخدرات بالاتجار فى المواد المخدرة علنًا بالمنطقة لاستجوابهم والاستماع لأقوالهم، وأمناء الشرطة الصادر بحقهم ضبط وإحضار يعملون فى مواقع مختلفة بمديرية أمن القاهرة.

وبينت التحقيقات، أن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابيًا أثناء عملهم في شرطة الأميرية وأثناء تعيينهم خدمات ليلة تواصلوا مع تجار المخدرات "أصحاب دواليب" وأبلغوهم بمواعيد المأموريات التى تستهدفهم، مقابل حصول كل منهم على مبالغ مالية.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه أسبوعيًا، حسب نفوذ كل منهم داخل القسم.