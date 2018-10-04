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لأول مرة.. هنا شيحة تكشف سبب غياب "حلا" مجددًا

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هنا شيحة
هنا وحلا شيحة

محمد الخرو

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كشفت الفنانة هنا شيحة عن السبب الحقيقي وراء غياب شقيقتها حلا مؤخرًا إضافة إلى حذفها صورها من على إنستجرام رغم عودتها مجددًا إلى الساحة الفنية.

وقالت "هنا" فى مقابلة ببرنامج "تريندنج أم بي سي" إن شقيقتها بوضع جيد، ولكنها لا تعلم السبب وراء حذفها لصورها بـ"إنستجرام"، مشيرة إلى أنها تتوقع أنها في الأغلب كانت تريد نشر جلسات تصوير جديدة ومتميزة وليس مجرد صور عادية.

وشددت الفنانة المصرية أنها وشقيقتيها "رشا ومايا" يدعمن حلا في قراراتها سواء باعتزالها الفن تمامًا أو عودتها له من جديد.

وأضافت هنا أنها متحمسة للغاية لعودة حلا، موضحة أنها تتمنى تقديم عمل فني معها، ولكنها تنتظر ترتيبها لأمورها أولًا، واختيار الأعمال التي تناسبها ثم الإعداد لعملهما بعد ذلك.

وكانت الفنانة حلا شيحة، التي خلعت الحجاب مؤخرًا وعادت للفن بعد غياب 12 عامًا، أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بعد حذف كل صورها من على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" لدرجة أن البعض تخيل أنها عادت في قرارها خاصة مع أنباء عودتها إلى زوجها وبناتها في كندا.

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