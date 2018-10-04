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مواجهة مرتقبة بين الأهلى وبيراميدز بكأس مصر

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أوقعت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر فريق الأهلى فى مواجهة الترسانة فيما جاء بيراميدز في مواجهة طنطا وفي حالة الفوز لكل منهما سيواجهان بعضهما في الدور التالي.

ويشارك في دور الـ32 من كأس مصر فرق الدوري الممتاز، البالغ عددها 18 فريقًا، بجانب 14 فريقًا تأهلوا من دورى القسم الثانى.

ومن المقرر أن يكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن مواعيد دور الـ32 لكأس مصر ومواعيد الأدوار الأخرى خلال القرعة .

وكشف عامر حسين، فى وقت سابق، عن أن قرعة كأس مصر ستشهد إبعاد الأهلى عن الزمالك فى الأدوار التمهيدية، مؤكدا أن الفريقين حال الفوز سيتقابلان فقط في المباراة النهائية لكأس مصر.

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