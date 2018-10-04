  • الخميس 04 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر03:12 م
بحث متقدم
مرتضى منصور

"مرتضى" يتحدى منعه من السفر: هاروح السعودية

ترامب

ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

على مصيلحى

بشرى سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

اللواء نصر سالم

شاهد.. إسرائيل طلبت السلام بعد حرب أكتوبر

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

القصة الكاملة.. صحفية تنصب فخا لرئيس "حماس"

صورة الخبر

بعد تراجع مستواه.. الأرقام تنصف محمد صلاح

شرطى يسلم نفسه لتنفيذ عقوبة تهريب متهم بسمالوط

مفاجأة عن أمناء الشرطة المتهمين بالتعاون مع تجار المخدرات

العتال

ماذا قال "العتال" عن "مرتضى" فى تحقيقات الـ5 ساعات

تركيا

البرادعى : اختفاء خاشقجى إهانة لعقولنا

بعد 7 سنوات..الجولاني يطبّق سياسة "بشار"

بعد 7 سنوات..الجولاني يطبّق سياسة "بشار"

العوضى: أعقد ندوات مجانية لدعم حقوق المرأة والطفل

آخر الأخبار

طارق العوضى
العوضى

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تجريم الإجهاض يحمي حق المرأة في الإنجاب

#

داعية إسلامى: قيام الرجل بمهام المرأة تقليل لمكانته

#

شاهد.. الرئيس الفلبيني: النساء الجميلات سبب الاغتصاب

#

حملة لضبط المتحرشين بالغردقة

أعلن المحامى بالنقض والدستورية العليا  والحقوقى طارق العوضى عن تنظيمه سلسلة ندوات عن قضايا  المرأة والطفل وذلك من أجل دعم دولة القانون.

وقال العوضى فى تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إيمانا من مركز دعم دولة القانون بالدور المجتمعي الذى يجب أن يضطلع به المحامي فى وطنه   ولأن هدفنا هو محاولة تقديم حد أدني من الوعي المجتمعي خاصة فيما يتعلق بالحقوق القانونية المتعلقة بالمرأة والطفل والتي نرى أنها لم تأخذ القدر الكافى من الاهتمام بها وتفعيلها فإننا نعلن عن سلسلة ندوات عام 2018 وسوف تكون الندوة الأول للمقبلات على الزواج تحت عنوان "الشروط التي يمكن الاتفاق عليها فى وثيقة الزواج والشروط التى يمكن الاتفاق عليها ".

وأضاف: "الندوات الحضور لها مجانا مع ضرورة إرسال بيانات الحاضرين من السيدات ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

الطبيب ليس تاجر مانيفاتورة

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الوزراء يقرر الأحد الموافق 7 أكتوبر إجازة رسمية
» شاهد.. لقطات من صلاة الجنازة على جثمان الأنبا بيشوى
» رانيا يوسف: بعد طلاقي بقيت أكثر حلاوة
» شاهد.. هيفاء وهبى تستجم بالأحمر فى باريس
» لأول مرة.. هنا شيحة تكشف سبب غياب "حلا" مجددًا
» لأول مرة.. "صلاح" يحصد ثانى أسوأ لاعب أمام نابولى
» مرتضى منصور لـ"طارق حامد": انت اجمد لاعب
» العصار: جارٍ ترميم مبنى الأوقاف المصرية بـ"ثاسوس" اليونانية
» تأجيل محاكمة حبيب العادلي في أموال الداخلية
» وفد أمريكى يتفقد مطار القاهرة استعدادًا لوصول"ميلانيا ترامب"
» قرر جديد من النيابة فى ذبح زوجة بالقليوبية

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • مغرب

    05:41 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
شيخ الطريقة الشبراوية
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان