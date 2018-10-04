ترامب يسب الديمقراطيين بلفظ بذيء

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الديمقراطيين

باريت كافوه

أساء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لديمقراطيين في الكونجرس، بلفظ خارج، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، وكان هذا على خلفية اعتراض الديمقراطيين على ترشيح القاضي باريت كافانوه، كرئيس للمحكمة العليا، بعد مزاعم باتهامه بالاغتصاب .

وقال "ترامب" في تغريدته: "إن المعاملة القاسية وغير العادلة للقاضي بريت كافانوه لها تأثير تصاعدي لا يصدق على الناخبين، الناس بعاد جدًا عن السياسيين، الأهم من ذلك، لا يمكن تدمير هذه الحياة العظيمة بالديمقراطيين الأقوياء والدنيئين والادعاءات غير المسندة!".

في المقابل، كشفت بعض التقارير الأمريكية عن أن تقرير "FBI " المنتظر، لم يجد أي دليل على تورط مرشح المحكمة العليا "بريت كافانوه" في أي سوء سلوك جنسي، إلا أن القضية لم تغلق بعد.

وكان الرئيس الأمريكي قد سخر من كريستيان فورد أثناء تجمع انتخابي يوم أمس في ولاية الميسيسبي، قائلاً عنها: "إنها لا تعلم عن أي شيء حدث لها أثناء هذه المزاعم؛ حتى اسمها لم تتذكره، ولم تتذكر منزلها وطريق العودة"؛ في إشارة إلى أن كل مزاعمها كانت تحت تأثير الكحول.

وزعمت كريستيان بايزلي فورد، أن باريت كافانوه مرشح "ترامب"، حاول تجريدها من ملابسها وهو في حالة سكر، وثبّتها على الفراش، وكمم فمها، عندما كانا في حفل أثناء المرحلة الثانوية، وأشارت إلى أن عمرها في ذلك الوقت كان ما بين 15 و17 سنة.

وقالت "فورد" التي أصبحت أستاذة في علم النفس في جامعة كاليفورنيا: إنها شعرت بالخوف، وأضافت: "مع أنني أشعر بالخوف؛ لكن يجب أن تعلموا أن الخوف لن يمنعني من الشهادة، وسوف تجدون إجابات على كل أسئلتكم، وأطالب بمعاملة نزيهة ومحترمة".

وصب الجمهوريون جام غضبهم على عرقلة الديمقراطيين عملية ترشيح القاضي "كافانوه"؛ حيث أعرب "ليندزي غراهام" عضو لجنة الشئون القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي وعضو الحزب الجمهوري، عن استيائه من الانهيار الكامل للإجراءات التقليدية لتعيين المرشح لرئاسة المحكمة العليا؛ وذلك على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

من جهته، أعلن السيناتور الجمهوري "جيف فليك" المعارض لترامب، والذي كان لرأيه دور في تأخير عملية التصويت، بعد دعوته لإجراء تحقيق عادل من قِبَل آلاف بي آي، "أنه يريد من مكتب التحقيقات الفيدرالي أن يتأكد من أن أي ادعاءات جديرة بالثقة ضد مرشح المحكمة العليا بريت كافانوه؛ يتم التحقيق فيها بشكل كامل"؛ وفقًا لـ"CNN " الأمريكية.


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