"مرتضى" يتحدى منعه من السفر: هاروح السعودية

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن نيته في سفره إلى المملكة العربية السعودية مع الفريق لحضور كأس السوبر المصري السعودي والمقرر له السبت المقبل قائلاً: "لا يجرؤ أحد على منعي من السفر مع الفريق".

وأوضح مرتضى في تقرير نشرته احدى الصحف السعودية أنه ليس تحت الإقامة الجبرية حتى يتم منعه من السفر إلى السعودية لذلك سيسافر ويحضر مباراة الزمالك والهلال السعودي على لقب السوبر المصري السعودي يوم السبت المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية قد جمدت مرتضى منصور حتى يتم التحقيق معه في الاتهامات التي وجهها لهشام حطب رئيس اللجنة.

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