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أحدث ظهور لـ«حلا شيحة» يحسم جدل عودتها للحجاب

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حلا شيحة
حلا شيحة

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الحجاب

حلا شيحة

أحدث ظهور

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأحدث ظهور للفنانة حلا شيحة؛ بعد حذفها صورها من إنستجرام قبل فترة، لتحسم جدل عودتها إلى ارتداء الحجاب بعد سفرها إلى زوجها.

ونشرت خبيرة التجميل والمكياج "دينا صبري"، صورتها مع حلا شيحة عبر حسابها على انستجرام، وتظهر "حلا" بدون حجاب.

وكانت حلا شيحة قد خلعت الحجاب ثم حذفت جميع صورها الشخصية على حسابها بإنستجرام، عقب قرار عودتها إلى الفن بعد 12 عاماً، ولم يبقَ في حسابها على إنستجرام سوى صورة الراحل جميل راتب، بالإضافة إلى عدة صور تحوي عبارات باللغة الإنجليزية تدور حول حكم وأقوال مأثورة.

وعلى الرغم من كون هذه الصور تحمل معاني عميقة فإنها بقيت غامضة بالنسبة لجمهورها، وحملت هذه الصور جُملاً مثل: «في مكان ما، ينتظر شيء رائع للكشف عنه»، و«توقف عن التفكير الزائد في الأمور، فقط قم بها».

كما غيَّرت الصورة الشخصية لحسابها، بصورة يبدو أنها التقطتها من إجازتها في أوروبا، إذ أعلنت عبر نشرها ستوري على إنستجرام عن زيارتها لكندا، حيث يتواجد زوجها وابنتاها، وذلك قبل نحو أسبوعين، من ثم قامت بتدشين حساب جديد بعد خلعها الحجاب، ولا يزال هذا الحساب غير موثق بالعلامة الزرقاء، وعبر هذا الحساب -الذي أعلنت عن تدشينه شقيقتها هنا شيحة- شاركت حلا مجموعة من صورها القديمة إبان فترة وجودها في عالم الفن.

وقالت الفنانة هنا شيحة في مقابلة مع برنامج MBC Trending ، إنها ليس لديها أي فكرة حول قيام أختها حلا بحذف صورها من دون حجاب على حسابها على إنستجرام، لكنها عادت وقالت إن السبب غالباً لأنها تريد أن تنشر صوراً أكثر احترافية.

وكشفت هنا أنها وأسرتها يساندون قرار حلا بالعودة للفن، وعن التعاون سوياً في عمل أكدت أنها تتمنى ذلك، وتنتظر عودتها من السفر للتفكير بالأمر.

وكان والد حلا شيحة صرَّح من قبل بأنه ربما السبب وراء حذف ابنته لصورها هو عدم إعجابها بها.



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