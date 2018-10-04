بلاغ جديد ضد مرتضى منصور أمام النائب العام

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الحصانة

المصريون

مرتضى منصور

النائب العام

تقدم المحامي أشرف ناجى الجندي، اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، وعضو مجلس النواب، يطلب فيه رفع الحصانة عن رئيس الزمالك.

وقال المحامى خلال البلاغ: «لا أحد فوق القانون وجميع المصريين أمام القانون سواء طبقًا للدستور والقانون وعليه فمن ارتكب جريمة يجب أن يحاكم طبقًا للقانون خصوصا إذا كان شخصية عامة أو شخصًا ذا منصب رفيع أو نائبًا عن الشعب».

وأضافت عريضة الدعوى: «فوجئ الشاكي ومعه ملايين المشاهدين بقيام المشكو في حقه بتهديد الاتحاد الإفريقي بالحرق والاستيلاء علي مبني الاتحاد وطرد الاتحاد الإفريقي خارج مصر وتكرر التهديد أكثر من مرة».

وأكملت العريضة، حيث قام المشكو في حقه مرتضي أحمد منصور نائب الشعب يوم 28/9/2018 في مداخلة تليفونية على قناة atv الكويتية مع  أحد الإعلاميين الكويتيين بتهديد الاتحاد الإفريقي بحرقه والاستيلاء علي مقر الاتحاد الإفريقي وتحريض المواطنين ضد الاتحاد الإفريقي الكائن مقره في مصر والتي تستضيفه مصر منذ تأسيسه حتى الآن ولم ينقل خارج مصر من قبل باعتبار مصر أكبر وأعظم دولة إفريقية.

وطالب البلاغ البنود التالية:

أولًا: التكرم بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مرتضي أحمد منصور نائب عن الشعب وعضو البرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك.

ثانيا: التحقيق مع المشكو في حقه بعد رفع الحصانة عنه فيما هو منسوب إليه في هذه الشكوى من قيامه بالتهديد والتحريض علي حرق مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتهديد باحتلال مقر الاتحاد ومنع رئيس الاتحاد وسكرتير عام الاتحاد من دخول مقر الاتحاد الإفريقي ومنعهم من أداء عملهم والتلويح والتهديد بالعنف في الاتحاد الإفريقي، مما ينذر بكارثة إذا فعل ضعاف النفوس من مشجعي النادي ما قام بالتحريض عليه وحرق مقر الاتحاد بالفعل بل سيؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام في بلد نحمد الله أننا وصلنا بها بفضل القيادة الحكيمة لها إلى بر الأمان، كما أن ما ارتكبه المشكو في حقه  يسيء لمصرنا الحبيبة عالميا وإفريقيا وعربيا بتصويرها أنها بلد يغيب عنها القانون وينتشر فيها الفوضى والبلطجة  والمعاقب عليها في المواد 80، 90 ، 95، 177 ، 327 ، 375 مكرر من قانون العقوبات.

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