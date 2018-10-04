» بمناسبة نصر أكتوبر.. السبت إجازة بأجر للقطاع الخاص

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محمد سعفان وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان

خالد الشرقاوي

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القطاع الخاص

6 أكتوبر

القوي العاملة

نصر اكتوبر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال وتحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالدولة، بمناسبة عيد القوات المسلحة، يعتبر السبت الموافق 6 أكتوبر 2018 إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.

وأوضح سعفان، أنه بالنسبة للعاملين الذين تكون راحتهم الأسبوعية يوم السبت، يعتبر الأحد 7 أكتوبر إجازة لهم بأجر كامل.

وقال وزير القوى العاملة، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وكلف سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ ذلك بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

يذكر أن  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا يقضي أن يكون الأحد الموافق 7 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلا من السبت الموافق 6 أكتوبر 2018، بمناسبة عيد القوات المسلحة.


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