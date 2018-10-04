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ميركل: ملتزمون بأمن إسرائيل "كدولة يهودية"

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ميركل
ميركل

وكالات

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إسرائيل

فلسطين

القدس

انجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إن حكومة بلادها ملتزمة "بمسؤوليتها التاريخية الخاصة بأمن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وجددت ميركل في بيان مشترك للحكومتين الإسرائيلية والألمانية، "التأكيد على أن حق إسرائيل بالوجود لا يجب أن يخضع أبدًا للمساومة".

وأشارت المستشارة الألمانية، في البيان المشترك الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن "ألمانيا ترفض كل المحاولات لمقاطعة دولة إسرائيل".

وعقدت الحكومتان الإسرائيلية والألمانية، اجتماعا مشتركا، الخميس، في القدس الغربية، فيما اتفقتا على عقد الاجتماع المشترك القادم في ألمانيا العام المقبل.

وقال البيان: "جددت المستشارة (ميركل) ورئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، التأكيد على التزامهما القوي بمحاربة كل أشكال معاداة السامية والعنصرية".

وأضاف: "جدد الطرفان التأكيد على أن كل القضايا العالقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يجب حلها في إطار مفاوضات مباشرة وذات معنى".

ولفت البيان المشترك إلى أن الحكومتين قررتا "تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية، بما فيها تعزيز المشاورات القائمة والمستمرة على جميع المستويات بشأن القضايا الاستراتيجية والإقليمية والدفاعية والتعاون الثنائي والثلاثي".

ووفق البيان، "جدد الزعيمان التزامهما بتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها التعاون الاقتصادي، والسياسي، والاستراتيجي، والإقليمي".

وكانت ميركل، قد التقت نتنياهو اليوم في القدس الغربية، قبيل ترؤسهما الاجتماع المشترك للحكومتين الإسرائيلية والألمانية.

وأبرز المؤتمر الصحفي المشترك، عقب لقائهما، خلافا حول الاتفاق الدولي مع إيران، وخيار حل الدولتين، للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تنهي ميركل مساء اليوم، زيارتها الرسمية لإسرائيل، التي وصلتها مساء أمس الأربعاء.


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