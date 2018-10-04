طرح أذون خزانة تتخطى 22 مليار جنيه

04 أكتوبر 2018 - 05:03 م

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، قبول عطاءات أذون خزانة بقيمة 22.7 مليار جنيه، بزيادة 4 مليارات جنيه عن المطروح.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بنحو 18.7 مليار جنيه.

وتستدين الحكومة المصرية، من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

وأوضحت بيانات المركزي المصري اليوم، أن الأذونات تتوزع بين 182 يوما بمتوسط عائد 19.850 بالمائة، و357 يوما بعائد 19.686 بالمائة.

وتعتزم مصر، إصدار أذون وسندات خزانة محلية بقيمة 511 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، وفقا لمشروع الموازنة العامة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.