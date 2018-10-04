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تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لــ«لواء الثورة»

قضايا وحوادث

"لواء الثورة" تعلن مسئوليتها عن محاولة اغتيال "قاضى مرسى"
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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الامن الوطني

النائب العام

لواء الثورة

تجديد حبس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لحركة «لواء الثورة»، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات البلاد عن القيام بأعمالها. واجهت النيابة المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالتخطيط للهجوم على عدد من رجال الشرطة وعدد من الأكمنة، وشل حركة الطريق العام، فضلاً عن اتهامهم برصد عدد من المنشآت الحيوية المهمة بالبلاد.

وأمرت النيابة فى وقت سابق بحبس المتهمين 15 يوما على فترات متتالية، بعدما ساقت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها الإخلال بالنظام العام للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام.

كما أمرت النيابة بتجديد حبس 8 متهمين آخرين على ذمة قضايا عنف وإرهاب، واجهتهم النيابة بمحاضر تحريات الأمن الوطني التي تشير إلى تورطهم في التخطيط لتنفيذ مخططات إرهابية من خلال رصد عناصر الشرطة والجيش، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العامة، والدعوة إلى الخروج في تظاهرات معارضة للنظام القائم.

 وفى منتصف سبتمبر الماضي، جددت النيابة حبس 5 متهمين بتهمة الانضمام لحركة حسم الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، ونسبت النيابة للمتهمين، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

  وأفادت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في عمليات إرهابية من بينها عملية اغتيال النقيب العزازى، حيث داهمت قوات الأمن مقار المتهمين من أعضاء الحركة، وتم التحفظ عليهم لحين ترحيلهم لنيابة أمن الدولة، لمباشرة التحقيقات معهم.


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