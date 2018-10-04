الأهلي يقرر طرح ساعات «آل الشيخ» في مزاد علني

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«تركى آل الشيخ» يرد على بيان الأهلى

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، طرح الساعات التي أهداها تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر ورئيس الاتحاد العربي، في مزاد علني.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد اتهمت بعض أعضاء ومسئولي النادي الأهلي بتلقي ساعات على سبيل الهدية من تركي آل الشيخ وقاموا ببيعها بالمخالفة لقانون الرياضة.

وقال مصدر مقرب من مجلس الأهلي رفض الكشف عن هويته أن «الساعات التى حصل عليها أعضاء المجلس كانت على سبيل الهدية الشخصية وهي فى خزينة النادي منذ استلامها».

وتابع المصدر، «الأهلي يبحث إقامة مزاد لبيعها أو طريقة أخري لتحويل الأموال لخزينة النادي بعد مخاطبة الجهة الإدارية».

وكانت اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة بناءً على طلب النادي الأهلي لحصر الأموال والتبرعات التي تلقاها النادي من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية قد أكدت على سلامة موقف النادي القانوني في دخول جميع الأموال إلى خزينته.

وجاء تقرير وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق يؤكد سلامة موقف الأهلي القانوني من تلقى التبرعات مع أخذ ملاحظتين على الأهلي: الأولى كانت تخلص المبلغ الذي حصل عليه جهاز الكرة واللاعبين بشكل مباشر على سبيل الهدية بمناسبة الفوز بالدوري، حيث أكدت ضرورة أن يتم إيداعه أولاً في حسابات النادي واتخاذ الإجراءات وخصم الضرائب وليس توزيعه بشكل مباشر  أما الملاحظة الثانية فجاءت لعدم قيام إدارة النادي بمخاطبة الجهة الإدارية قبل قبول هذه التبرعات، في الوقت الذي تم الاستناد في ذلك إلى إخطار الجهة الإدارية بمحاضر اجتماع مجلس الإدارة والتي تضمنت القرارات الخاصة بهذه المبالغ للموافقة عليها وبصفة المتبرعين.

وأرسلت اللجنة المشكلة لفحص التبرعات خطاب يقيد بتلقي النادي الأهلي 119 مليون جنيه تقريبًا من تركي آل الشيخ؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية بشأنها مؤكدة أن الملاحظتين لن تؤثر علي سلامة موقف الأحمر.

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