هذه حقيقة ما حدث في فيديو الأسمرات

04 أكتوبر 2018 - 05:46 م

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، ردًا على مقطع الفيديو الأخير المتداول، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي يظهر بعضًا من أفراد الشرطة وهم يلقون القبض علي بعض الأشخاص بطريقة وحشية في منطقة حي الأسمرات.

وأكد المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن هذا الفيديو يحتوي علي الكثير من الأحداث المغلوطة، وأن أفراد الشرطة تم استدعاهم لفض مشاجرة في هذا الحي بين بعض الأشخاص وأنهم قاموا بإلقاء القبض علي هؤلاء الأشخاص بعد أن اعتدوا على أفراد الشرطة بالسب والقذف .

وأوضح المصدر الأمني، أن هناك بعض الأحداث لم يأتِ بها الفيديو لأنهم قاموا بتصوير لحظة إلقاء القبض فقط علي الأشخاص ولم يصوروا الواقعة كاملة فما حدث قبل التصوير وبعده يختلف كثيرا وان أفراد الشرطة تعرضوا لكثير من المضايقات .

ونوه المصدر الأمني بأن ما تم نشره في قنوات ومواقع إخبارية بخصوص أن احد أفراد الشرطة قام باستدعاء زملائه وقاموا بالاعتداء علي المواطنين غير صحيح بالمرة مؤكدا علي انه تم استدعاء قوة الشرطة من قبل الأهالي لفض مشاجرة وقام أطراف المشاجرة بالتعدي علي رجال الأمن وهو ما جعلهم يتعاملون مع الموقف .

وفي نهاية الأمر طلب المصدر الأمني من القنوات والمواقع الإخبارية توخي الدقة والحذر من نشر هذه الفيديوهات دون التأكد من مدي صحتها .

وكان قد تداول بعض النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يبين اعتداء رجال الشرطة علي مواطنين في حي الأسمرات.

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